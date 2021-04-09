جنيف 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واسأعلن مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أن 700 مليون شخص حول العالم تلقوا اللقاح ضد كوفيد-19، 87% منهم في الدول ذات الدخل المرتفع والمتوسط الأعلى، بينما تلقت البلدان منخفضة الدخل 0,2% فقط.وأفاد أنه من بين 220 دولة في العالم بدأت التطعيمات في 194 دولة ولم تبدأ حتى الآن في 26، مشيراً إلى الخلل الصادم في التوزيع العالمي للقاحات، حيث تلقى شخص من بين كل 4 أشخاص لقاحاً في البلدان الغنية، وشخص من بين كل 500 في الدول الفقيرة.وأوضح في مؤتمر صحفي أن مرفق كوفاكس يواصل عمله في إيصال اللقاحات إلى الدول التي تحتاج اليها، وأن لقاحي سينوفارم وسينوفاك وصلا إلى المراحل النهائية من تقييم المنظمة، ومن المتوقع اتخاذ قرار بشأنهما خلال شهر إبريل الجاري.وشدد على أن اللقاحات ليست سوى واحدة من العديد من الأدوات المتوفرة للوقاية من العدو وإنقاذ الأرواح، لكن النهج الصحيح هو النهج الشامل الذي يتضمن الالتزام بالإجراءات الاحترازية.// انتهى //23:28ت م0117