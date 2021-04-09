القاهرة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 إبريل 2021 م واسفاز الفريق الأول لكرة اليد "رجال" بالنادي الأهلي، على نظيره فريق سبورتنج في اللقاء الذي جمعهما اليوم على صالة نادي الأوليمبي في الإسكندرية ضمن منافسات بطولة الدوري.وشهد الشوط الأول أداءً قوياً من الفريقين، وانتهى بالتعادل 18 - 18، وفي الشوط الثاني تحسن أداء الأهلي بشكل ملحوظ، لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بنتيجة 34 - 33.// انتهى //23:28ت م0118