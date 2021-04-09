قلقيلية 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 إبريل 2021 م واسقمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية،ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.ونقلت مصادر محلية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة الإسفنجية، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال.// انتهى //23:30ت م0120