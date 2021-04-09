سياسي / جيش الاحتلال يقمع مسيرة كفر قدوم الأسبوعية ويصيب العشرات بحالات اختناق بينهم أطفال
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
قلقيلية 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 إبريل 2021 م واس
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مسيرة كفر قدوم الأسبوعية السلمية شرق قلقيلية،ما أدى إلى إصابة عشرات المواطنين الفلسطينيين بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.
ونقلت مصادر محلية عن الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة بإطلاق قنابل الغاز والأعيرة الإسفنجية، ما أدى لوقوع عشرات الإصابات بالاختناق بينهم أطفال.
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23:30ت م
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