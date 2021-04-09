الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستوج رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة اليد فاضل النمر ، فريق النور بدرع بطولة المملكة لدرجة البراعم في نسختها الخامسة للموسم الرياضي 2020-2021م، بعد تغلبهم على مضر بنتيجة 40-26 في المباراة النهائية التي أقيمت على صالة نادي النور بسنابس، ليضيف براعم النور اللقب الرابع لهم في السجل الذهبي لبطولات البراعم لكرة اليد، بعد أن حصلوا على المركز الأول في النسخة الأولى والثانية والرابعة، فيما نال فريق الأهلي لقب النسخة الثالثة.ورغم خسارة النور في الشوط الأول برميات السبع أمتار 8-9، إلا إنه تمكن من الفوز في الشوط الثاني بفارق 10 أهداف 17-7، ليعزز من فوزه باللقاء بعد أن أنهى الشوط الثالث لصالحه 15-10 وبمجموع 40-26.وفي لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع، حددت رميات السبع أمتار هوية صاحب الميدالية البرونزية بعد أن تعادل الفريقان بنقاط الثلاث أشواط، حيث نال الحزم المركز الثالث بعد فوزه على الخليج 7-6.يذكر أن النسخة الخامسة من بطولة البراعم شهدت مشاركة 19 فريقاً من مختلف مناطق ومدن المملكة، بالإضافة لإسناد التنظيم لأبناء اللعبة السابقين، ومشاركة عدد كبير من حكام المستقبل لإدارة المباريات.// انتهى //23:31ت م0122