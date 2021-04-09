القاهرة 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 إبريل 2021 م واسخسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية، نحو 10.2 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى 642.4 مليار جنيه، بنسبة انخفاض 1.6%،.وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة عن تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة إلى 11.8 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 2.752 مليار ورقة منفذة على 178 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 15.8 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 2.799 مليار ورقة منفذة على 185 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.ولفت التقرير إلى تراجع جميع مؤشرات البورصة حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 2.47% ليغلق عند مستوى 10303.55 نقطة وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان"، بنسبة 6.82% ليغلق عند مستوى 1876.56 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"//انتهى//23:33ت م0123