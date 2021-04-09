الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسشهدت اليوم البطولة التي تقام على مسبح وزارة الرياضة الصالة الخضراء بجدة تسجيل رقم قياسي جديد في سباق ٤٠٠ م متنوع ١٣-١٤ سنة، للاعب أحمد المعيبد ٥:٣١:٢٠ من نادي الخليج، وكان الرقم السابق للاعب علي التريكي من نادي الخليج ٥:٣٩:٣٥وحقق يوسف بو عريش لاعب نادي الفتح المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 ذهبية سباق ٥٠ م فراشة، وحصل اللاعب أحمد الهاشم من نادي العدالة على المركز الأول في سباق ٢٠٠ م حرة، وحقق محمد المهر من نادي الترجي ذهبية سباق ١٠٠ م صدر، وحقق عمار الحميد من نادي الصفا ذهبية سباق 50م ظهر، وفي سباق ٤٠٠ م متنوع أحرز علي العيسى من نادي الصفا ذهبية السباق .وهنأ بهذه المناسبة رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني اللاعبين الفائزين في السباقات، واللاعب أحمد المعيبد لتسجيله رقماً قياسياً في لعبة السباحة.// انتهى //23:36ت م0125