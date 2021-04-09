ع / رياضي / رقم قياسي جديد في اليوم الثاني من بطولة المملكة للسباحة والغطس لجميع الفئات السنية
الجمعة 1442/8/27 هـ الموافق 2021/04/09 م واس
الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واس
شهدت اليوم البطولة التي تقام على مسبح وزارة الرياضة الصالة الخضراء بجدة تسجيل رقم قياسي جديد في سباق ٤٠٠ م متنوع ١٣-١٤ سنة، للاعب أحمد المعيبد ٥:٣١:٢٠ من نادي الخليج، وكان الرقم السابق للاعب علي التريكي من نادي الخليج ٥:٣٩:٣٥
وحقق يوسف بو عريش لاعب نادي الفتح المتأهل إلى أولمبياد طوكيو 2021 ذهبية سباق ٥٠ م فراشة، وحصل اللاعب أحمد الهاشم من نادي العدالة على المركز الأول في سباق ٢٠٠ م حرة، وحقق محمد المهر من نادي الترجي ذهبية سباق ١٠٠ م صدر، وحقق عمار الحميد من نادي الصفا ذهبية سباق 50م ظهر، وفي سباق ٤٠٠ م متنوع أحرز علي العيسى من نادي الصفا ذهبية السباق .
وهنأ بهذه المناسبة رئيس الاتحاد السعودي للسباحة المهندس أحمد القضماني اللاعبين الفائزين في السباقات، واللاعب أحمد المعيبد لتسجيله رقماً قياسياً في لعبة السباحة.
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23:36ت م
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