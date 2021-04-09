الرياض 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واستغلب فريق التعاون على ضيفه فريق العين بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 25 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.سجل للتعاون الهدف الأول اللاعب "عبدالله الجوعي" عند الدقيقة 29، وعند الدقيقة 76 سجل اللاعب "اياقو سانتوس" الهدف الثاني، ليضيف اللاعب "كاكاو" الهدف الثالث عند الدقيقة 95.// انتهى //23:37ت م0126