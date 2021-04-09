طرابلس 27 شعبان 1442 هـ الموافق 9 أبريل 2021 م واسدعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش السلطات الليبية إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى مراكز الإيواء ووضع تدابير لحماية المحتجزين بمن فيهم المهاجرون وطالبو اللجوء.وجدد غوتيريش دعوته إلى السلطات الليبية، في تقرير مقدم إلى مجلس الأمن الدولي عن "العنف المتصل بالنزاع"، إلى اعتماد تشريعات لمكافحة الاتجار بالبشر وتعزيز مؤسسات سيادة القانون لضمان التحقيق في الادعاءات المتعلقة بالعنف ومقاضاة مرتكبيه على نحو فعال.// انتهى //23:51ت م0129