المدينة المنورة 27 شعبان 1442هـ الموافق 9 إبريل 2021م واسرعى سمو رئيس الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة الدكتور ممدوح بن سعود بن ثنيان أمس حفل ختام الأنشطة الطلابية للعام الجامعي 1442هـ عن بُعد .وتخلل الحفل استعراض المنجزات وحصاد النشاط لهذا العام التي بلغت أكثر من 421 فعالية وأكثر من 77 ألف مستفيد، وعقد أكثر من 130 لقاءً تدريبياً استفاد منها أكثر من 10 آلاف طالب في تقديم أنشطة متنوعة ثقافية واجتماعية وفنية ورياضية وكشفية، تقوم على ترسيخ القيم الإسلامية ومبادئ الوسطية والاعتدال في بيئة جاذبة، تتيح لهم التكيف والتوافق مع البيئة الجامعية، إلى جانب عرض فيلم عن الخدمات الطلابية المقدمة من عمادة شؤون الطلاب، المتمثل في المكتب الموحد ومستشارك وفي خدمتك وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي من خلال الاختصاصيين وتهيئة الخريجين .وشكر سمو رئيس الجامعة الإسلامية خلال كلمة ألقاها القيادة الحكيمة، لما تقدمه للتعليم من دعم منقطع النظير، وعلى الأخص في ظل جائحة كورونا ، مؤكدا أهمية النشاط اللاصفي ودوره في إثراء العملية التعليمية .بعد ذلك قُدم عرض مرئي اشتمل على تتويج الطلاب الفائزين بالأنشطة المختلفة في الجامعة .// انتهى //00:00ت م0130