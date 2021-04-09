الجبيل 27 شعبان 1442 هـ الموافق 09 أبريل 2021 م واسانطلقت أمس بمحافظ الجبيل الحملة التوعوية المجتمعية "صحتك غير بشهر الخير"، والتي تنظمها شبكة الجبيل الصحية لتوعية المجتمع، بحضور محافظ الجبيل عبدالله بن ناصر العسكر، وذلك في حديقة السلام بمحافظة.وتضمنت الحملة التي تستمر لمدة يومين 11 ركناً توعوياً، شملت ركن لقاح (كوفيد ١٩)، والسكري والصيام، ورتب أدويتك، والمدرب الصحي، وركن أكلنا غير بشهر الخير، وابتسامتك بشهر الخير، ويدا بيد نحو صحة ولياقه، وسلامتك تهمنا، كذلك ركن صحة الأم والطفل، وأشعة الماموغرام لسلامتك، وصحتك والأمراض المعدية، إضافة إلى مسرح تفاعلي للطفل لتقديم برامج ثقافية صحية، وذلك بهدف توعية المجتمع بالممارسات الصحية السليمة خلال شهر رمضان المبارك.ونوه المحافظ إلى الرعاية والاهتمام الذي توليه – القيادة الرشيدة -، للخدمات الصحية وأهمية توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، مؤكداً أهمية الجهود المبذولة لشبكة الجبيل الصحية، والتي تمثل الجهود الوطنية الدؤوبة التي تقوم بها وزارة الصحة، مما تعكس مستوى الخدمات الصحية النوعية التي وصلت لها المملكة العربية السعودية، وما أثمرته هذه الجهود من وجود برامج توعوية هادفة، من شأنها رفع مستوى الوعي والتثقيف الصحي لدى المجتمع.من جانبه بيّن رئيس تشغيل شبكة الجبيل الصحية الدكتور سعود بن سيار المطرفي أن "صحتك غير بشهر الخير" هي حملة توعوية يقيمها أبطال تجمع الشرقية الصحي في شبكة الجبيل الصحية، تهدف لخدمة وتوعية المجتمع عن مختلف الأمراض التي تكون مرتبطة باختلاف العادات الغذائية والاجتماعية في شهر رمضان المبارك، إضافة إلى التوعية بمخاطر فيروس كورونا (كوفيد١٩)، ونشر الحقائق وتفنيد جميع الشائعات التي تشارك حول لقاح (كوفيد١٩)، والمساهمة في جعل المجتمع أكثر صحة وفعالية في شهر رمضان المبارك.بدورها أوضحت قائدة نموذج الرعاية الصحية الجديد بشبكة الجبيل الصحية الدكتورة عهود الغامدي أن الحملة تهدف للتعريف بلقاح كوفيد١٩ وتشجيع الزوار على أهمية أخذ اللقاح، والأمراض المزمنة، والسكري، والصيام، وترتيب الأدوية، إضافة للتغذية الصحية والسوق الآمن والوصفات الصحية والرياضة الصحية في شهر رمضان، إلى جانب التوعية على أهمية نظافة الأسنان، والفحص المبكر لسرطان الثدي، والتقصي المبكر للأمراض المعدية والمزمنة، وطريقة التعامل مع الحالات الشائعة والطارئة في شهر رمضان مع تطبيقات عملية على المسرح، مع أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية داخل الفعالية.// انتهى //00:01ت م0131