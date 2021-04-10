الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واساختتمت مساء الجمعة منافسات بطولة المملكة لكرة الطاولة للبراعم (فرق - فردي) والتي أقيمت على صالة نادي القادسية بالخبر واستمرت منافساتها على مدار 3 أيام.وفي منافسات الفرق حقق نادي الفتح بطولة المملكة لكرة الطاولة للبراعم، وجاء نادي الاتحاد بالمركز الثاني، وحل نادي السلام بالمركز الثالث، وجاء نادي القارة بالمركز الرابع، وحل نادي النهضة خامساً، ونادي الهلال سادساً، ونادي الأنصار سابعاً، ونادي الحمادة ثامناً.وأقيمت البطولة خلال أيام (الأربعاء والخميس والجمعة) الموافق 7 – 9 / 4 /2021م، وتم توزيع الأندية على 6 مجموعات يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الدور الثاني، وتم توزيع الفرق المتأهلة إلى 4، يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى الأدوار النهائية الذي لعب بطريقة خروج المغلوب.وقد شارك في منافسات الفرق بالبطولة أندية (الفتح - الخويلدية - الهلال – السلام – الشباب – مضر - القارة – الفيصلي – الحمادة – العدالة – الهدى – الاتحاد – القادسية – الهداية – النهضة – الأنصار – الاتفاق - الطرف).وفي منافسات الفردي حقق لاعب نادي الفتح علي الطاهر بطولة المملكة للبراعم لكرة الطاولة (للفردي)، وجاء عامر فوزي (الخليج) ثانياً، وحل مازن الغامدي (النهضة) ثالثاً، ومؤيد الشريف (الأهلي) رابعاً، وعبد الرحمن الطاهر (الفتح) خامساً، وعبدالله الشقاق (القارة) سادساً، وسعود الطاهر (الفتح) سابعاً، وغسان الغامدي (النهضة) ثامناً.وشارك في البطولة 90 لاعباً، ولُعبت منافسات الفردي بطريقة خروج المغلوب من دور الـ 128 حتى النهائي.وفي نهاية البطولة توج الدكتور عبد الله البار، والأستاذ ياسر الحبيش الأمين العام بالاتحاد السعودي لكرة الطاولة الفائزين.// انتهى //00:37ت م0001