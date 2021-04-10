القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسفاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري ، على ضيفه سيمبا التنزاني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما أمس على أستاد "السلام"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا.وأنهى الأهلي مشواره في دور المجموعات الإفريقي برصيد 11 نقطة محتلا المركز الثاني في المجموعة الأولى، بفارق نقطتين عن سيمبا التنزاني متصدر المجموعة، وذلك بعدما كان الفريقان قد ضمنا التأهل للدور ربع النهائي قبل مباراتهما اليوم.//انتهى//00:39ت م0003