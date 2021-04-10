نيويورك 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعًا أمس عند إغلاق جلسات التداول.وارتفع المؤشر ستاندرد اند بورز 500 القياسي 31.63 نقطة، أو 0.77 بالمئة ليغلق عند 4128.80 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 70.88 نقطة، أو 0.51 بالمئة، إلى 13900.19 نقطة.كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعاً بلغ 297.03 نقطة، أو 0.89 بالمئة، إلى 33800.60 نقطة.// انتهى //00:40ت م0004