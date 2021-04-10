سياسي / إعادة انتخاب إسماعيل عمر جيله رئيسا لجيبوتي
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
جيبوتي 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
أعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ أمس الجمعة.
وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.
// انتهى //
04:29ت م
0011