جيبوتي 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأعيد انتخاب رئيس جيبوتي المنتهية ولايته إسماعيل عمر جيله، لولاية خامسة مدتها خمس سنوات، وقد نال 98,58% من الأصوات، بحسب النتائج المؤقتة التي أعلنها وزير الداخلية مؤمن أحمد شيخ أمس الجمعة.وقال الوزير عبر التلفزيون العام إن "الرئيس إسماعيل عمر جيله يحصل على 167.535 صوتا، أي 98,58% وهذه هي النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية في 9 نيسان/أبريل 2021"، موضحا أن النتائج النهائية ستصدر قريبا عن المجلس الدستوري.// انتهى //04:29ت م0011