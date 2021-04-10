سيئول 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجّلت كوريا الجنوبية خلال الـ 24 ساعة الماضية 677 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لليوم الرابع على التوالي في الوقت الذي دخلت فيه البلاد في الموجة الرابعة من تفشي الفيروس.وأوضحت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها اليوم أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 108,945 إصابة، فيما سجّلت وفاة واحدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 1,765 وفاة.ودخلت كوريا الجنوبية المرحلة الرابعة من تفشي فيروس كوفيد-19 بسبب استمرار حدوث العدوى الجماعية في جميع أنحاء البلاد، في حين لم تنحسر فيه الموجة الثالثة، والتي بدأت بشكل جدي في منتصف نوفمبر من العام الماضي.// انتهى //08:36ت م0014