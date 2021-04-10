المدينة المنورة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .// انتهى //09:19ت م0016