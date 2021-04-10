عام / "المركز الوطني للأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
المدينة المنورة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية .
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع ، تبدأ من الساعة الـ 9 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 9 مساء .
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