بيروت 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بالجولة التي قام بها الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي على المسؤولين اللبنانيين وتأكيده خلال لقائه البطريرك الماروني بشارة الراعي أن مواقفه لجهة حياد لبنان هو موقف يتماهى مع قرارات مجلس الجامعة العربية في ما يتعلق بموضوع النأي بالنفس عن كل الصراعات والنزاعات في محيط لبنان.وعرضت البيان المشترك الصادر عن وزير الخارجية الأمربكي أنتوني بلينكن ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان والذي شدد على أن يقوم القادة السياسيين في لبنان بتحقيق إصلاحات حقيقية تخدم الشعب اللبناني.إقليميا تناولت صحف بيروت استبعاد وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي الخيار العسكري لمنع أثيوبيا من مواصلة مشروع بناء سد ضخم على النيل وأن بلادها تتحدث عن الخيارات السياسية.دوليا ركزت على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من الكونغرس تخصيص 715 مليار دولار لوزارة الدفاع بما في ذلك لاحتواء تهديدات محتملة.وتطرقت صحف السبت إلى إعلان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن هناك اختلالا صادمًا في توزيع لقاحات كوفيد 19.// انتهى //09:22ت م0017