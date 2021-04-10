الطائف 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستشهد أسواق الأغنام في الطائف هذه الأيام حركة شرائية قوية وإقبالًا من المواطنين والمقيمين غير مسبوق مع اقتراب شهر رمضان المبارك لشراء الأغنام، فيما واكب الباعة وتجار المواشي الموسم بتوفير أعداد كثيرة من المواشي بمختلف أنواعها لتوقعهم زيادة الطلب الشرائي المتوقع عليها إذ تفضل الكثير من الأسر استهلاك اللحوم الطازجة على المائدة، إلى جانب الشراء عبر التطبيقات.وأوضح وكيل الخدمات والبلديات الفرعية المهندس فيصل بن سراج الزهراني أن السوق يخضع لعمليات الرقابة وتطبيق الاشتراطات الصحية، حيث كثفت الأمانة جهودها لاستقبال هذا الموسم بتجهيز السوق وتنظيفه وتفعيل مكاتب البلدية وتزويدها بالمراقبين لمنع التجاوزات من ملاك الحظائر وإلزامهم بالبقاء داخل الأحواش المخصصة لهم، وزيادة أعداد الحاويات وأعمال الرش ومنع البيع العشوائي خارج السوق ورفع الحيوانات النافقة أولا بأول.وبين الزهراني أن الأمانة تقوم بحملات رقابية على موقع سوق الأغنام بالمحافظة لإزالة أي ظواهر سلبية قد تؤثر على سلامة الإصحاح البيئي.// انتهى //09:24ت م0018