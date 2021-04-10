الطائف 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واساحتفت جمعية فتاة ثقيف الخيرية النسائية بالطائف أمس، بفعاليات اليوم العربي لليتيم، تحت عنوان "غيث".وتهدف الفعاليات التي تقام على مدى 3 أيام، إلى توعية أفراد المجتمع بأهمية رعاية اليتيم والعناية به، وبالدور الفعال الذي تقدمه الجمعية لرعايتهم، إذ تخلل البرنامج فقرات هادفة تحت مسمى حقائب السعادة كل حقيبة تحتوي على مشروع من مشاريع الجمعية.يذكر أن الجمعية أتاحت لعدد من الفرق التطوعية بالمشاركة في البرنامج مع الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية طيلة أيام البرنامج.// انتهى //09:36ت م0019