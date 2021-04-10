برلين 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واسسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 24097 إصابة حديدة بفيروس كورونا المستجد، و 246 وفاة.وأشار معهد "روبرت كوخ" الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية إلى أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى مليونين و980 ألفا و413 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 78 ألفا و249 وفاة، مبينًا أن إجمالي عدد المتعافين بلغ مليونين و661 ألفا و500 حالة.// انتهى //09:48ت م0020