بغداد 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 إبريل 2021 م واستناولت الصحف العراقية الصادرة اليوم ملف الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في العراق في العاشر من أكتوبر القادم، مبرزة في هذا الصدد إعلان مفوضيَّة الانتخابات أمس أن هذا الموعد حتمي ولا تراجع عنه، داعية المواطنين إلى الإسراع في تحديث بياناتهم الانتخابيَّة قبل الـ 15 من الشهر الحالي.وعرجت على الشأن الأمني، حيث داهمت القوات العراقية مواقع تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي في محافظتي نينوى وديالى، بشمال العراق، وشمال شرقي بغداد على التوالي.وتطرقت صحف بغداد مجددًا إلى الوضع الوبائي في البلاد، إذ حذرت وزارة الصحة مما وصفتها بالعواقب الوخمية نتيجة عدم التزام المواطنين بتعليمات الوقاية من فيروس كورونا، وتهاونهم في تطبيق التعليمات الوقائية، وعزوفهم عن أخذ اللقاح المضاد للفيروس .وتناولت التدابير الأمنية المتخذة في العاصمة العراقية خلال هذه الأيام في إطار تشديد الإجراءات الخاصة بحظر التجوال الوقائي الشامل في مواجهة جائحة كورونا.// انتهى //09:57ت م0021