الطائف 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأطلقت جمعية العون الخيرية بالطائف, حزمة من مشروعاتها الرمضانية للعام الجاري، تضمنت مشروع إفطار صائم والسلة الرمضانية.وأوضح المدير التنفيذي للجمعية حاسن العوفي أن مشروعات الجمعية غير الربحية شملت السلة الرمضانية، حيث تقوم الجمعية حاليًا بتوزيع أكثر من 1500 سلة رمضانية يستفيد منها العديد من الأسر تحتوي متطلبات الشهر الكريم.يذكر أن المشروعات الرمضانية التي ستنفذها الجمعية خلال شهر رمضان تشمل كسوة العيد، واستقبال وتوزيع زكاة الفطر، واستقبال زكاة المال.// انتهى //10:35ت م0027