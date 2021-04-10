رام الله 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسواصلت الصحف الفلسطينية تغطية الصادرة اليوم أخبار فيروس كورونا، إذ سجّلت وزارة الصحة الفلسطينية 33 وفاة و2418 إصابة جديدة بفيروس كورونا و2026 حالة تعاف، في جميع المحافظات الفلسطينية.وسلطت الضوء على مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي، الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاتهم في الضفة الغربية والقدس، حيث أدى رصاص الاحتلال لفقدان طفل عينه اليمنى، فيما أصيب عدد من الأشخاص جراء قمع المسيرات الأسبوعية المنددة بالاستيطان، وجرى اعتقال 4 فلسطينيين في الخليل وبيت لحم وجنين.وأولت صحف السبت اهتمامًا بتأدية نحو 40 ألف مصل، صلاة الجمعة، في رحاب المسجد الأقصى، رغم الوجود المكثف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على أبواب البلدة القديمة، وأبواب الأقصى.وأوردت خبر إرسال المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن للشهر الجاري (فيتنام)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول استمرار تدهور الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، جراء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاتها لحقوق الإنسان، وارتكاب جرائم حرب ضد الفلسطينيين.ونشرت صحف فلسطين مطالبة مركز كارتر إسرائيل باحترام حقوق الفلسطينيين في الأراضي المحتلَّة، بما فيها القدس الشرقية، في المشاركة في الانتخابات المقبلة.// انتهى //11:34ت م0029