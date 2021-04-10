الرباط 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الصحة المغربية، تلقي المغرب حصته الأولى من اللقاح المضاد لفيروس کورونا بموجب آلية كوفاكس، والتي تتضمن 320 ألف جرعة، على أن يتم تزويده بالجرعات المتبقية خلال الأسابيع المقبلة.وتناولت إشادة فرنسا على لسان وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بجودة التعاون الأمني بين باريس والرباط، وتجديدها لدعمها لمخطط الحكم الذاتي بالصحراء.وأخبرت صحف الرباط عن قرار فرنسا تأجيل زيارة كانت مقررة لرئيس وزراءها جان كاستكس إلى الجزائر، إلى موعد لاحق.وتطرقت صحف السبت إلى قرار المحكمة الأوربية لحقوق الانسان إجازة التطعيم الإلزامي ضد فيروس كورونا في ظل الوضع الوبائي العالمي الحالي، في وقت لفت فيه المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إلى أن هناك اختلالا صادما في توزيع لقاحات كوفيد19.// انتهى //11:40ت م0031