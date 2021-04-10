عام / خادم الحرمين الشريفين يهنئ ملك الأردن بذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمناسبة ذكرى مرور مائة عام على تأسيس بلاده.
وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لجلالته، ولحكومة وشعب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة اطراد التقدم والازدهار.
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11:49ت م
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