الطائف 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسيدشن معالي محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني غداً، انطلاق حملة "نتراحم معهم"، وذلك بمقر المحافظة في الخالدية.وكشفت لجنة تراحم الطائف أن الحملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار لأسر السجناء عن طريق تغطية الاحتياجات الأساسية، من خلال جمع التبرعات ليستفيد منها أكثر من 155 أسرة، تتضمن سداد الايجار ، وفواتير الكهرباء ، والسلال الغذائية ، وكسوة العيد، والتوعية والتدريب.ودعت اللجنة رجال الأعمال وأهل الخير بالمحافظة، للإسهام في دعم أنشطة الجمعية الرامية لتحقيق الاستقرار الأسري لذوي السجناء.// انتهى //12:19ت م0039