تونس 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واساهتمت الصحف التونسية الصادرة اليوم، بإحياء الشعب التونسي الذكرى الثالثة والثمانين لأحداث 9 أبريل 1938 "يوم الشهداء" الذي كان مرحلة مهمة في مسيرة الشعب التونسي في الإعداد لمحطات سياسية لاحقة أدت في النهاية إلى نيل تونس استقلالها.وأبرزت بدء الرئيس التونسي قيس سعيد زيارة إلى جمهورية مصر تستمر ثلاثة أيام، يبحث خلالها مع نظيره المصري عبد الفتاح السيسي عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات، خاصة على المستوى الأمني والاقتصادي والاستثماري.ونقلت صحف السبت إعلان بعثة الأمم المتحدة للدعم بليبيا أن اللجنة القانونية المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي الليبي اتفقت في ختام اجتماعاتها بتونس، على اقتراح للقاعدة الدستورية اللازمة للانتخابات الوطنية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر المقبل.وكتبت عن تأجيل زيارة رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس إلى الجزائر إلى موعد لاحق، والتي كانت مقررة أن تبدأ اليوم وتستمر يومين.وتطرقت إلى أ الاتحاد الأوروبي يدرس فرض عقوبات على ساسة لبنانيين لدفعهم إلى الاتفاق على تشكيل حكومة لإنقاذ بلادهم من الانهيار الاقتصادي.وأوردت صحف تونس تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس قال فيها إن هناك اختلالا صادمًا في توزيع لقاحات كوفيد-19 على مستوى العالم، مؤكدا أن معظم الدول ليس لديها الجرعات الكافية لتطعيم العاملين في القطاع الصحي وغيرهم من المعرضين لمخاطر عالية للإصابة.// انتهى //12:19ت م0040