أديس أبابا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأجرى رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، محادثات مع مبعوث الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو.وأوضح موسى محمد أنه تطرق خلال المحادثات إلى القضايا الإقليمية، مشددًا على ضرورة التشاور بين الاتحادين، كعنصر حيوي للشراكة الإستراتيجية والالتزام المشترك لتعزيز السلام والأمن في المنطقة.// انتهى //12:23ت م0041