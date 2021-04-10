عام / المركز الوطني للأرصاد ينبّه بهطول أمطار رعدية على محافظتي الطائف وميسان
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
الطائف 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على محافظتي الطائف وميسان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية, وانعدام في الرؤية, ويستمر التنبيه إلى الساعة 8 مساءً.
بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.
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