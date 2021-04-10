الباحة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسيدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة غداً، الحملة التطوعية الميدانية تحت شعار "بأيدينا.. الباحة أجمل"، التي ينظمها مجلس شباب منطقة الباحة ولجانه التنسيقية بالمحافظات بالشراكة مع أمانة المنطقة وبلدياتها.وتهدف الحمة التي تستهدف المنتزهات والحدائق في منطقة الباحة وجميع محافظاتها إلى نشر ثقافة نظافة المنتزهات والحدائق وتهيئتها، وتكثيف أعمال التحسين والتجميل بها، وتكثيف أعمال النظافة العامة والإصحاح البيئي وتنفيذ نقوش وجداريات وأشكال جماليةتعكس هوية المنطقة، حيث يشارك في تنفيذ الحملة ميدانياً عدد من المتطوعين من شباب وفتيات المنطقة ولجان المجلس التنسيقية بالمحافظات، ومتطوعي الأمانة والبلديات والجهات والهيئات والجمعيات والفرق التطوعية بالمنطقة.يذكر أن الحملة تعد عملاً مجتمعياً، ينفذ ميدانياً وتستمر 3 أسابيع من بداية انطلاقها.// انتهى //13:10ت م0049