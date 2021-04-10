بغداد 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسانطلقت في العاصمة العراقية اليوم أعمال المؤتمر العلمي الدولي لمكافحة الإرهاب, بحضور رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي والوزراء المختصين والقادة الأمنيين العراقيين، إضافة إلى عدد من ممثلي البعثات الدولية والتحالف الدولي في العراق.ويبحث المؤتمر على مدى يومين, إستراتيجية العراق في مواجهة الإرهاب, وخطة جهاز مكافحة الإرهاب للسنوات القادمة, وتحديات الإرهاب محليًا وإقليميًا ودوليًا.// انتهى //13:41ت م0054