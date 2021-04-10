القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسبدأت اليوم بمقر جامعة الدول العربية أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث، برئاسة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي.وتناقش الجلسة الحملة الممنهجة التي تعرضت لها عدد من الدول العربية خلال الفترة الأخيرة من اتهامات باطلة تم خلالها إصدار بيانات وتقارير وقرارات تتضمن أكاذيب وافتراءات حول أوضاع حقوق الإنسان في الدول العربية لا تستند إلى أية حقائق أو دلائل موضوعية وتتجاهل الجهود العربية المبذولة في هذا المجال.// انتهى //13:43ت م0056