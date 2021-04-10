أبوظبي 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسالتقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم في أبو ظبي، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا يان كوبيش.وبحث الجانبان الأوضاع على الساحة الليبية وسبل دعم حكومة الوحدة الوطنية لأداء مهمتها لترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في ليبيا والتحضير للانتخابات الليبية في شهر ديسمبر 2021.// انتهى //13:46ت م0057