عدن 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم في محافظة عدن توزيع معدات ومستلزمات طبية لعدد من المحافظات اليمنية.وقال مدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في عدن صالح الذيباني : إن التوزيع يأتي لتعزيز قدرات المراكز الصحية في المحافظات المستهدفة، مؤكدا أن المشروع ماهو إلا امتداد للدعم المتواصل من المملكة ممثلة بالمركز للقطاع الصحي في اليمن.وثمن وكيل وزارة الصحة والسكان اليمنية الدكتور علي الوليدي دور مركز الملك سلمان للإغاثة في إمداده للمراكز الصحية بالمستلزمات التشخيصية والعلاجية،ومرشات رذاذية،ومجاهر طفيلية ومبيدات للمرافق الصحية، ضمن مشروع مكافحة مرض الملاريا والأمراض المنقولة.ويعد مشروع مكافحة الملاريا والأمراض المنقولة بواسطة النواقل كالبعوض، واحدًا من بين مشاريع متعددة ينفذها مركز الملك سلمان للإغاثة لتحسين خدمات القطاع الصحي باليمن.//انتهى//15:05ت م0066