الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأعلنت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن تنفيذ أكثر من 900 جولة تفتيشية من قبل فرقها الرقابية خلال شهر مارس الماضي؛ للتحقق من الالتزام بالأنظمة والإجراءات الاحترازية لدى مقدمي الخدمات في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع الخدمات البريدية اللوجستية.وأوضحت الهيئة بأن الجولات التفتيشية شملت العديد من منافذ البيع وفروع مقدمي الخدمات في عدد من مناطق المملكة، وأسفرت عن رصد عدد 157 مخالفة،وأشارت الهئية إلى أن الجولات التفتيشية تأتي في إطار عمل "هيئة الاتصالات" على تعزيز آليات حماية المستخدمين في قطاعي الاتصالات والبريد، بالإضافة إلى مواكبة الجهود الحكومية المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والتأكيد على أهمية رفع مستوى الالتزام بالتدابير الاحترازية في كافة الفروع ومنافذ البيع التابعة لمقدمي الخدمات، كما أكدت على استمرارية الجولات التفتيشية من قبل فرقها الرقابية، واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة تجاه كافة المخالفات المرصودة.// انتهى //15:12ت م0069