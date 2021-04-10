نواكشوط 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسدشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهلال الأحمر الموريتاني أمس الأول في مقاطعة الرياض بنواكشوط الجنوبية مشروع توزيع السلال الغذائية الرمضانية في جمهورية موريتانيا لعام 1442هـ.حضر حفل التدشين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى موريتانيا هزاع بن زبن بن ضاوي المطيري، و عمدة بلدية الرياض عبد الله ولد إدريس ، ووالي نواكشوط الجنوبية والسلطات الإدارية والأمنية في الولاية.ويستهدف المشروع الأسر الأكثر احتياجا في ولايات نواكشوط الثلاث، حيث يبلغ عدد المستفيدين حوالي 3,090 أسرة.ونوه عمدة بلدية الرياض عبد الله ولد إدريس بهذه الخطوة ، معربا عن شكره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز للدعم السخي الذي يقدم للمحتاجين في بلاده خاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل.ويأتي ذلك في إطار المساعدات المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لمختلف الدول والشعوب الشقيقة والصديقة .//انتهى//15:21ت م0070