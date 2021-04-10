نجران 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسقدم نظام التعليم - عن بُعد - بجامعة نجران في أسبوعه الثاني عشر من الفصل الدراسي الحالي خدماته لـ 188.488 مستخدماً.وأظهر التقرير الأسبوعي الصادر عن عمادة التعلم الإلكتروني والتعليم عن بُعد، أن عدد الملفات المستعرضة خلال الفترة بلغ 5.949.101 ملف وعدد لوحات المناقشة 1960 لوحة نقاش، و 38648 تقييماً.وبيّن أن الخدمات شملت تنفيذ 12.809 فصول افتراضية، منها 457 جلسة متزامنة، استفاد منها 80.272 حاضراً، فيما بلغ عدد الشُّعَب 5859 شعبة، أدارها 1159 أستاذاً، بحضور 20.165 طالباً.// انتهى //15:23ت م0071