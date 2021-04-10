نجران 28 شعبان 1442هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسينفذ فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة نجران خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 436 منشطاً دعوياً (عن بعد)، من خلال مركز الدعوة وجمعيات الدعوة و الإرشاد وتوعية الجاليات التابعة للفرع.وأوضح مدير عام الفرع الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن سعد العصيمي أن المناشط المعتمدة تشمل العديد من المحاضرات التي تتناول موضوعات "العقيدة، والفقه، وما يتعلق بأحكام الصيام والقيام، والآداب الشرعية".//انتهى//15:25ت م0072