الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسوصلت اليوم إلى العاصمة بانكوك أكثر من ٨ أطنان من التمور ضمن برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين من التمور الفاخرة والتي تواصل وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة بمكتب المستشار الديني بسفارة خادم الحرمين الشريفين لتوزيعها في مملكة تايلند، ضمن أعمال ومناشط الوزارة لعام ١٤٤٢ هـ .وبهذه المناسبة رفع القائم بالأعمال في سفارة المملكة العربية السعودية في بانكوك عصام الجطيلي الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - على ما يقدمانه من دعمٍ سخي لكل ما يخدم الإسلام والمسلمين، وما تقدمه مملكتنا الحبيبة هو رسالة تأكيد عالمية على أن مملكة الإنسانية رغم الجوائح لا تنسى تقديم الدعم لكل محتاج .من جانبه نوّه المستشار الإسلامي في تايلند الدكتور يوسف بن عبدالله الحمودي بحرص معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي يشرف وبشكل دائم على القيام بالاعمال وفق أعلى معايير الدقة، تنفيذاً وتحقيقا لرؤى قيادتنا الرشيدة -حفظها الله- .وبيّن الدكتور الحمودي أنه سيتم توزيع الهدية على المساجد والهيئات والجمعيات، كما سيشمل البرنامج ولايات تايلند وفق البروتوكولات الصحية والإجراءات الاحترازية .// انتهى //15:41ت م0075