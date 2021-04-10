اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يسلّم 50 طنا من التمور هدية المملكة لجمهورية مالي
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
باماكو 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية مالي المتضمنة 50 طنا من التمور.
وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وذلك لمفوض الأمن والغذاء المالي رضوان محمد علي، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة باماكو .
وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.
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15:41ت م
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