باماكو 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول هدية المملكة لجمهورية مالي المتضمنة 50 طنا من التمور.وقام بتسليم المساعدات -نيابة عن المركز- سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية مالي خالد بن مبروك الخالد وذلك لمفوض الأمن والغذاء المالي رضوان محمد علي، في مقر السفارة السعودية بالعاصمة باماكو .وتأتي الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//15:41ت م0076