اقصادي / بورصة بيروت تختتم أسبوعها على ارتفاع
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
بيروت 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10ابريل 2021 م واس
اختتم مؤشّر "بلوم إنفست" لتبادل الأوراق المالية والأسهم في بورصة بيروت أسبوعه على ارتفاع بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 889.75 نقطة.
وبلغ معدل الأسهم المتداولة 89 ألفا و962 سهما، بقيمة 1 مليون و778 ألفا و819 دولارا أميركيا ، مقابل 187 ألفاً و695 سهماً، بقيمة 4 ملايين و8 آلاف و623 دولارا أميركيا تداول الأسبوع الماضي.
كما ارتفعت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة في السوق إلى 9.12 مليارات دولار، بارتفاع من 9.02 مليارات دولار الأسبوع الماضي.
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16:15ت م
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