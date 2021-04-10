عام / استكمال تجهيزات المساجد بالعويقيلة لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
عرعر 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
أكمل مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العويقيلة تجهيزاته لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .
واشتملت التجهيزات على نظافة وتعقيم المساجد والجوامع بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها وكذلك صيانة الانارة الداخلية والخارجية وصيانة المكيفات و التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بمكبرات الصوت ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع، وتم تكليف المراقبين للقيام بجولات ميدانية للتأكد من وجود ملصقات التباعد بين المصلين وتجديد الملصقات القديمة ، ومتابعتهم طيلة شهر رمضان المبارك .
وأوضح مدير مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العويقيلة حمد المايق بأنه تم تهيئة ٦٩ مسجدا وجامعا في محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدا ضرورة تقيد المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمام وإحضار السجاد والالتزام بالتباعد .
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18:20ت م
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