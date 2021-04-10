عرعر 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأكمل مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العويقيلة تجهيزاته لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام .واشتملت التجهيزات على نظافة وتعقيم المساجد والجوامع بمحافظة العويقيلة والقرى التابعة لها وكذلك صيانة الانارة الداخلية والخارجية وصيانة المكيفات و التأكد من تطبيق الضوابط الخاصة بمكبرات الصوت ، وتطبيق الإجراءات الاحترازية داخل المساجد والجوامع، وتم تكليف المراقبين للقيام بجولات ميدانية للتأكد من وجود ملصقات التباعد بين المصلين وتجديد الملصقات القديمة ، ومتابعتهم طيلة شهر رمضان المبارك .وأوضح مدير مكتب الإشراف على المساجد والدعوة والإرشاد بمحافظة العويقيلة حمد المايق بأنه تم تهيئة ٦٩ مسجدا وجامعا في محافظة العويقيلة والقرى التابعة لها لاستقبال المصلين خلال شهر رمضان المبارك ، مؤكدا ضرورة تقيد المصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس الكمام وإحضار السجاد والالتزام بالتباعد .// انتهى //18:20ت م0107