القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسدعا رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي إلى وضع خطة عربية موحدة للرد على حملة استهداف الدول العربية تحت دعاوى حماية حقوق الإنسان، والعمل على إيصال وجهة النظر العربية الصحيحة تجاه قضايا حقوق الإنسان على نحو يفرض احترامها من قِبَل الآخرين .جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها اليوم خلال افتتاح أعمال الجلسة العامة الرابعة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث التي عقدت بمقر جامعة الدول العربية.وقال: إنه وعلى الرغم من أن هذه التقارير والبيانات ليست لها أي قيمة قانونية أو سياسية، فضلاً عن أن بعضها صدر عن جهات ليست لها أي سلطة أو ولاية لتقييم حقوق الإنسان في الدول العربية، إلا أن إصدارها في توقيت متزامن ومن أكثر من جهة، يكشف بجلاء عن وجود مخططات مُعَّدة مسبقًا لاستهداف الدول العربية وتشويه صورتها الخارجية، وهو ما يستدعي مِنا وقفةً جادة للتعامل مع هذه الحملة المغرضة التي تمثل انتهاكًا صارخًا واستخفافًا شديدًا بإحدى أهم قواعد القانون الدولي .وأكد رئيس البرلمان العربي أن المنظومة العربية لديها آليات لدعم حقوق الإنسان بالمنطقة منها، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، وإطلاق البرلمان العربي للمرصد العربي لحقوق الإنسان، وكذلك المحكمة العربية لحقوق الإنسان، مطالبًا جميع الدول العربية بسرعة الانضمام إلى المحكمة العربية لحقوق الإنسان لتبدأ عملها في أقرب وقت ممكن .// انتهى //18:24ت م0108