بغداد 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسالتقى رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في بغداد اليوم بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط .وجرى خلال اللقاء بحث آخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية فضلا عن القضايا العربية الراهنة.ونقل بيان حكومي صحفي عن الكاظمي تأكيد دعم بلاده لمبادرات إنهاء الصراع في اليمن, ودعم الجهود المبذولة الهادفة إلى تجاوز لبنان لظروفه الصعبة.من جانبه أكد أبوالغيط حرص الجامعة العربية على دعم العراق ، مشيدا بمسار الانفتاح العراقي على محيطه العربي والإقليمي.// انتهى //18:25ت م0109