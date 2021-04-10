عمّان 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم، تسجيل 3145 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد( كوفيد 19) خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 662395 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 588353 حالة شفاء بعد تسجيل 7183حالة إضافية، كما سجلت 62 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 7708 حالات.// انتهى //18:25ت م0110