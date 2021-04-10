إسلام آباد 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 100 حالة وفاة جديدة، و5139 إصابة بفيروس كورونا المستجد.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 715968 إصابة منها 73078 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 15329 حالة وفاة، مشيراً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 627561 حالة.// انتهى //18:25ت م0111