ثقافي/ ملتقى حكاية عدسة النسائي يؤهل 40 مشاركة لإبراز معالم منطقة الجوف وتراثها
السبت 1442/8/28 هـ الموافق 2021/04/10 م واس
سكاكا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واس
أطلق ملتقى حكاية عدسة النسائي برنامج عدسة شابات الجوف لإبراز معالم المنطقة وتراثها لمختلف مناطق المملكة بعد قبول 40 مشاركة في البرنامج .
وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب المشاركات على مسار التصميم والتصوير ، وعقد ورشة عمل لصناعة الأفلام القصيرة ، كما تم تدريب المشاركات على كاميرات محترفة بالإضافة إلى التصوير عبر الجوال ، فيما تضمنت المرحلة الثانية التنسيق لتجهيز مواقع للتصوير الميداني مع الجهات المختلفة لإبراز معالم الجوف في مسار التراث والسياحة عبر عدسة بنات الجوف، وإبراز موضوعات مختلفة تشمل: المواقع الأثرية - الصناعات التراثية- المواقع السياحية - الفلكلور الشعبي- الأكل الشعبي- المتاحف- الكافيهات، بوجود فريق إشراف متكامل وإرشاد من المدربات.
// انتهى //
18:41ت م
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