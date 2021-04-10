سكاكا 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسأطلق ملتقى حكاية عدسة النسائي برنامج عدسة شابات الجوف لإبراز معالم المنطقة وتراثها لمختلف مناطق المملكة بعد قبول 40 مشاركة في البرنامج .وتضمنت المرحلة الأولى من البرنامج تدريب المشاركات على مسار التصميم والتصوير ، وعقد ورشة عمل لصناعة الأفلام القصيرة ، كما تم تدريب المشاركات على كاميرات محترفة بالإضافة إلى التصوير عبر الجوال ، فيما تضمنت المرحلة الثانية التنسيق لتجهيز مواقع للتصوير الميداني مع الجهات المختلفة لإبراز معالم الجوف في مسار التراث والسياحة عبر عدسة بنات الجوف، وإبراز موضوعات مختلفة تشمل: المواقع الأثرية - الصناعات التراثية- المواقع السياحية - الفلكلور الشعبي- الأكل الشعبي- المتاحف- الكافيهات، بوجود فريق إشراف متكامل وإرشاد من المدربات.// انتهى //18:41ت م0112