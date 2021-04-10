القاهرة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسوقّع رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي مذكرة تفاهم مع رئيس المجلس العالمي للتسامح والسلام أحمد بن محمد الجروان، وذلك على هامش الجلسة الخامسة للبرلمان العربي، التي عُقِدَت اليوم بمقر الأمانة العامة بجامعة الدول العربية بالقاهرة.وأفاد البرلمان العربي في بيان له اليوم بأن مذكرة التفاهم تهدف إلى تنظيم مؤتمرات إقليمية ودولية من أجل تعزيز ثقافة التسامح والسلام، وتسهيل تبادل الزيارات الرسمية بين الطرفين، والمشاركة في المؤتمرات والاجتماعات المشتركة المتعلقة بتعزيز التسامح والسلام.وأشار البيان إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في إطار التعاون المشترك لنشر وتعزيز ثقافة التسامح والسلام التي بات العالم بحاجة مُلِحَة إليها في عالم اليوم، لدورها الكبير في محاربة الفكر المتطرف.// انتهى //19:01ت م0114