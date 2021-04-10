مكة المكرمة 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واستنظم الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، غدًا، زيارة ميدانية للجنة التنفيذية لمسار المواقع التاريخية الإسلامية والمتاحف التابعة لبرنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، أحد البرامج التنفيذية المُحققة لرؤية 2030.وتشمل الزيارة ستة من المواقع الإسلامية التاريخية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، على التوالي: "منطقة الحديبية"، و"بئر ذي طوى"، و"جبل ثور"، و"عين زبيدة"، و"بيعة العقبة"، و"غار حراء (جبل النور)".وتهدف الهيئة الملكية من الزيارة إلى إطلاع اللجنة على سير العمل بالمشاريع القائمة بهذه المواقع، ومواءمة الأعمال القائمة بما يضمن تحقيق مستهدفات الجهات ذات العلاقة، وبما يحقق إعادة تأهيل المواقع التاريخية وتهيئتها لتكون مناسبة لاستقبال ضيوف الرحمن من حجاج وزوار لمدينة مكة المكرمة وبيت الله الحرام.ومن المشاريع المهمة التي ستقف عليها اللجنة مشروع مركز جبل النور الثقافي بمنطقة جبل النور (حراء)، الذي يحتوي على معرض الوحي حيث يحكي قصة نزول الوحي على أولي العزم من الرسل باستخدام التقنيات الحديثة بالإضافة إلى متحف القرآن الكريم وفيه تجربة فريدة للتعريف بالقرآن الكريم من خلال أنفس المخطوطات والمقتنيات، وأفضل الوسائل والتقنيات،كما سيتضمن المركز مرافق وخدمات ومطاعم ليكون وجهة لزوار مكة المكرمة وضيوف الرحمن.// انتهى //19:08ت م0115