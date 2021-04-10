الرياض 28 شعبان 1442 هـ الموافق 10 أبريل 2021 م واسنظمت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين بالمشاركة مع جامعة الأمير سلطان ورشة عمل "افتراضية" بعنوان المعايير الدولية للتقرير المالي في مناهج الجامعات .وتهدف الهيئة من إقامة الورشة إلى تعزيز الوعي تجاه بعض المجالات المتخصصة في المحاسبة والمراجعة وفق آخر التطورات في المهنة وبحث الأفكار وأفضل الممارسات مما يعكس المعارف والمهارات المطلوب توفرها في طلاب أقسام المحاسبة ويساهم في تطوير المناهج التعليمية.وقدم ورش العمل كل من رئيس قسم المحاسبة بجامعة الأمير سلطان الدكتور محمد نور النبي و مستشار المعايير الدولية في بنك التنمية الآسيوي جامعة كامبريدج ماتيو تيلينج ، إضافة إلى مشاركة 109 من أعضاء هيئة التدريس من أقسام المحاسبة في الجامعات السعودية.وتضمنت الورشة عدداً من المحاور مثل النظر في مواضع وتداخل المعايير الدولية في مناهج المحاسبة، ومناقشة إستراتيجيات دمج المعايير الدولية في المناهج المحاسبية، بالإضافة إلى تحديد المعايير المحاسبية الرئيسية التي يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار، ومناقشة الأساليب الممكنة لإشراك الطلبة حول المعايير الدولية.// انتهى //19:31ت م0117